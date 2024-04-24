Суд раскрыл детали дела замминистра обороны Иванова

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство в отношении Сергея Бородина, близкого друга замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он подозревается в крупной взятке на сумму свыше одного миллиона рублей. Бородин будет заключен под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

«Бородин и Тимур Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции.

Согласно версии следствия, Бородин принимал участие в коррупционной схеме с подрядами Минобороны РФ. Его заключили под стражу на два месяца.

Ранее Иванова отправили в СИЗО по подозрению в крупной взятке. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на такой же срок, как и Бородину, два месяца.