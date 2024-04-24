$93.29+0.0499.56+0.20
Войти в почту

Суд раскрыл детали дела Иванова, который подозревается во взятке на большую сумму

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство в отношении Сергея Бородина, близкого друга замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он подозревается в крупной взятке на сумму свыше одного миллиона рублей. Бородин будет заключен под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Суд раскрыл детали дела замминистра обороны Иванова
© РИА Новости
«Бородин и Тимур Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции.

Согласно версии следствия, Бородин принимал участие в коррупционной схеме с подрядами Минобороны РФ. Его заключили под стражу на два месяца.

Ранее Иванова отправили в СИЗО по подозрению в крупной взятке. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на такой же срок, как и Бородину, два месяца.