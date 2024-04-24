Морская пехота РФ изменила тактику при захвате Новомихайловки

21 апреля морских пехотинцы Тихоокеанского флота подняли флаги РФ и своих подразделений на колокольне православного храма в центре Новомихайловки. На следующий день под контроль российских отрядов перешло все село.

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ВСУ превратили Новомихайловку в крепость: огневые точки в подвалах жилых домов, траншеи между ними, залитые бетоном доты. Бои за село шли с февраля. Примеряясь к беспощадной манере врага, российские морпехи изменили свою тактику и победили. Как это было, рассказали бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

"Сначала было сильно сложно: первый прорыв, их обороны пробить. Потом, когда уже залезли к ним, они стали все меньше, меньше сопротивляться. А в конце вообще убежали", - рассказал командир расчета с позывным Музыка.

Противник в прямое столкновение не идет, стремится воевать на дистанции: артиллерией, минами, беспилотниками, - рассказали морпехи.

"Как-то исподтишка все делается", - заметил стрелок с позывным Щука.

Стоило морской пехоте занять очередной опорный пункт, противник открывал по нему ураганный огонь из всего, что было под рукой: артиллерии, минометов, - не заботясь, остались там живые украинцы или нет.

"Поэтому мы перешли к тактике "два человека": двоечка прикрывала и двоечка подходила к опорнику и зачищала. Все группы также велись с квадрокоптеров", - рассказал командир штурмовой роты с позывным Артист.

Установленный над храме Чуда Архистратига Михаила флаг морпехи получили от ветерана 155-й бригады - он просил поднять полотнище с девизом "Где мы, там победа" в месте, где эта самая победа далась с трудом.

"Просьбу ветерана выполнили", - отрапортовали бойцы.

В Новомихайловке они захватили богатые трофеи: американские ПТРК Javelin, шведские гранатометы, портативные комплексы РЭБ натовского образца. В канаве лежал немецкий танк Leopard.

"У меня товарищи здесь. Много кто ушел с моей деревни. Я решил за ними пойти. Не по себе стало сидеть", - рассказал один из морпехов о том, как он оказался на СВО. "А у меня отец здесь. Как-то неприлично мне оставаться дома, чтобы мои дети говорили: дед воюет, а папа - нет?", - добавил другой.

Взяв Новомихайловку, 155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты ТОФ пошла бить врага дальше.