Военный эксперт: протяженность траншей ВСУ под Белогоровкой выросла вдвое

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) "активно окапываются" в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, противник вдвое увеличил там протяженность систем траншей на своих позициях.

"За последнее время система траншей на украинских позициях в районе Белогоровки увеличилась практически вдвое. Боевики активно окапываются, создают новые окопы и пути сообщения между ними. Также ведутся работы по углублению уже существующих траншей. Выявлены и скрытые огневые точки, к которым подходит разветвленная система туннелей", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.

22 апреля Минобороны РФ сообщило, что группа войск "Юг" поразила живую силу и технику ВСУ в районе Белогоровки.