Российский военный Хайдуков сбил семь дронов ВСУ в одном бою

Минобороны РФ рассказало о зенитчике десантно-штурмовой бригады Валерии Хайдукове, в одном бою лично уничтожившем семь вражеских дронов - в том числе тяжелый гексакоптер "Баба-Яга".

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Перед гвардии старшим сержантом Хайдуковым поставили боевую задачу - прикрывать от атак с воздуха работу гаубичного артиллерийского дивизиона.

Артиллерия на СВО - лакомая цель, и противник не раз пытался атаковать пушки дронами-бомбардировщиками, периодически закидывая позиции дивизиона и минами вперемешку со снарядами.

Обстрелы и налеты продолжались днем и ночью. Все это время сержант-зенитчик бдительно охранял небо над позициями коллег и отражал атаки беспилотников, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.