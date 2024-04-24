Стало известно об ударе по общежитию ВСУ в Харькове

В Харькове в результате ракетного удара было повреждено общежитие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения координатора российского подполья в Николаеве, сообщает РИА Новости.

«В Харькове ночью были прилеты, прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО (системы противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Подполье: армия России ударила по военной части в Одессе

Отмечается, что российские войска также нанесли удар по зданию, которое украинская армия использовала для осуществления ротации.

Ранее стало известно об ударе российских войск по военной части ВСУ в Одессе. По словам координатора российского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, местные жители сообщали о нескольких мощных прилетах.