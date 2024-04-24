Появились кадры доставки трофейных БМП Bradley и Marder в Москву

Трофейную технику из зоны СВО заметили на улицах Москвы.

Очевидцам удалось снять погруженную на трейлеры западную бронетехнику, прибывшую на Поклонную гору. Судя по опубликованным кадрам, в столицу уже доставили украинскую бронемащину "Азовец", американскую БМП Bradley и немецкую БМП Marder.

Напомним, ранее стало известно, что на Поклонной горе в Москве пройдет выставка трофейного вооружения и техники из зоны СВО. Она откроется первого мая и будет работать в течение месяца. Ожидается, что помимо перечисленных вышке образцов на выставке также покажут немецкий танк Leopard 2A6, американский БТР M113, различные бронеавтомобили производства стран НАТО и другую технику.