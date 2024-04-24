В Совфеде рассказали о преимуществах российской армии

Армия России имеет все виды вооружений и обеспечена всем необходимым для победы. Об этом заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она обратила внимание на то, как мобилизовался российский военно-промышленный комплекс. При этом на фронт не только поставляют действующее вооружение, но и модернизируют его.

Матвиенко подчеркнула, что если бы верховный главнокомандующий президент Владимир Путин не занимался этой сферой, в том числе разработкой суперсовременного вооружения, то сейчас России было бы тяжело «противостоять всей военной машине НАТО, всему Западу». Спикер Совфеда отметила, что нынешнее противостояние России с Западом показало, «кто есть кто».

«Мало того, что они (страны НАТО. — «Газета.Ru») свои запасы осушили, но они так и не сумели наладить работу военно-промышленного комплекса для выпуска достаточного количества вооружений, которые они обещали Украине», — заключила Матвиенко.

Ранее экс-советник Пентагона объяснил, почему Украина уже проиграла в военном конфликте.