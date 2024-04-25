В США раскрыли подробности об учениях НАТО в Европе

Командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс прокомментировал учения стран НАТО, которые проводятся этой весной в Европе. Об этом он сообщил в беседе с New York Times.

Уильямс раскрыл подробности об учениях НАТО в Европе и подчеркнул, что альянс их проводит против России. Мероприятие станет самым масштабным с Холодной войны.

«Сейчас, в этом году, мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником», — отметил он.

Ранее сообщалось, что 20 тысяч военных привлечены к учениям НАТО в Финляндии на границе с Россией. Они пройдут с конца апреля по начало июня. Предполагается, что в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.