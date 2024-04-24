Спецоперация на Украине 24 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 апреля 2024 года.

МО РФ сообщило об уничтожении огневых позиций и живой силы ВСУ

Российские расчеты САУ «Мста-СМ2» уничтожили укрепрайоны, огневые позиции и живую силу Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Расчетами гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.

Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.

Рогов: ВС России заняли опорный пункт ВСУ в районе Работина

Военные России продвинулись до 1 км юго-восточнее Работина в Запорожской области, сообщает RT.

Кроме того, бойцы заняли опорный пункт противника, другой был уничтожен.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся из РСЗО.

ВСУ потеряли до 500 военных в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ

Потери украинской стороны в зоне ответственности Южной группировки войск России составили до 500 военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Также Вооруженные силы Украины лишились трех танков, боевой машины пехоты, пяти автомобилей, 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30, трех полевых складов с боеприпасами.