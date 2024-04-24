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В районе падения БПЛА в промзоне Липецка провели эвакуацию

Власти Липецка организовали эвакуацию в районе промзоны, где упал беспилотник армии Украины.

В районе падения БПЛА в промзоне Липецка провели эвакуацию
© РИА Новости

Об этом сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА», — написал в Telegram глава региона.

Артамонов также призвал не публиковать фото и видео о последствиях атаки, так как любые материалы могут помочь ВСУ корректировать направление и точность ударов.

Ранее в Липецке отменили режим угрозы атаки БПЛА.

Военные новости
Игорь Артамонов
Липецк