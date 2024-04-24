Губернатор Артамонов сообщил о падении дрона ВСУ в промзоне Липецкой области

В Липецкой области дрон упал в промзону. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов в 4:58 по мск. При атаке беспилотника никто не пострадал. В регионе введен режим опасности атаки БПЛА. До этого в Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться". В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра "Москва-Сити". Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.