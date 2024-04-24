Четвертый за ночь беспилотник уничтожили в Воронежской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили четвертый беспилотник самолетного типа в пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из местных СНТ загорелся частный дом.

На месте уже работают оперативные службы, которым удалось локализовать пожар. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили в Воронежской области три вражеских беспилотника. После падения остатков одного из дронов в местном селе, на территории частного домовладения, обнаружили воронку площадью около 1 квадратного метра. В самом доме были повреждены стекла, разрушена беседка и посечена кровля.