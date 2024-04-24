Армия Южной Кореи может отказаться от iPhone из-за «проблем с безопасностью»

У Apple в Южной Корее могут начаться проблемы: штаб Вооружённых сил республики, вероятно, примет решение запретить айфоны на всех уровнях.

Начиная со штаба армии, потенциальный всеобъемлющий запрет может распространиться на все подчинённые подразделения. Ситуация в том, что штаб ВВС Кореи объявил о полном запрете с 1 июня любых устройств, которые оснащены функционалом записи голоса и не позволяют сторонним приложениям контролировать эти функции. И в перечне девайсов, на которые распространяются эти указания, числятся iPhone.

При этом Samsung и других корейских производителей эти ограничения не касаются. В целом ничего не сказано о запрете смартфонов на Android.

Как отмечается в документе, на службу «приносить iPhone будет полностью запрещено». И если потенциальный запрет всё же распространится на все подчиненные подразделения, то коснётся это порядка 500 тысяч корейских военнослужащих.