Мэр Харькова Терехов: В результате ударов в городе перебит газопровод

Газопровод в Шевченковском районе Харькова получил повреждения, отключено газоснабжение во всем районе. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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— В результате ударов был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне, — заявил он изданию «Общественное», передает ТАСС.

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Терехов 19 апреля признал, что у жителей города началась паника. По его словам, панические настроения харьковчан связаны с распространяемыми слухами о предстоящей эвакуации, которые он назвал дезинформацией. Мэр добавил, что пресса делает это, чтобы «заставить людей паниковать».

Накануне в Харьковской области взорвался трубопровод. По информации СМИ, в радиусе сорока метров от места взрыва плавился асфальт. Столб пламени достигал высоты порядка 70 метров.

В середине апреля в 47 населенных пунктах Харьковской области началась принудительная эвакуация семей с детьми. Данные территории находились вблизи зоны боевых действий. По данным местных властей, в них проживают 182 ребенка.