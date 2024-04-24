Гусев: в небе над Воронежской областью сбит еще один украинский дрон

Второй за ночь дрон нейтрализован средствами ПВО и РЭБ в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, никто не пострадал. При этом в одном из сел региона обнаружена воронка на территории частного домовладения. У дома повреждены стекла и посечена кровля, на участке разрушена беседка. Гусев пообещал оказать собственникам оперативную помощь в восстановлении имущества.

Воронежский губернатор уточнил, что нейтрализованный дрон был самолетного типа. В начале ночи Гусев сообщал о сбитом над регионом реактивном беспилотнике. В области сохраняется опасность атаки БПЛА.