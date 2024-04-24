Силы ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Чернянским районом Белгородской области, повреждено жилое домовладение. Также произошло возгорание сухой травы, которое уже ликвидировано, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Чернянском районе системой ПВО сбит БПЛА. Пострадавших нет. В селе Волоконовка осколками повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении", - написал он.

Также, по словам губернатора, произошло возгорание сухой травы на площади 800 кв. м. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. "Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.