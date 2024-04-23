Пентагон: новый пакет военной помощи покроет самые насущные потребности ВСУ

Новый пакет военной помощи покроет самые насущные потребности ВСУ, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник отметил, что не станет анонсировать состав пакета до тех пор, пока президент США Джо Байден не поставит подпись под законопроектом о выделении Украине $61 млрд.

«Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — пояснил Райдер.

Напомним, что во вторник, 23 апреля, Сенат вслед за Палатой представителей принял законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину.

Согласно документу, Вашингтон выделит Киеву $61 млрд. Часть этих средств (порядка 60%) будет потрачена на восстановление арсеналов США, часть направлена непосредственно Украине в виде военной помощи.

Поставки включат в себя предположительно средства ПВО, артиллерию, противотанковые комплексы, снаряды и патроны.

Ранее сообщалось, что в первый пакет военной помощи будут включены вооружения на сумму в $1 млрд. Он уже подготовлен в Европе и будет отправлен сразу после того, как американский лидер поставит подпись под законопроектом.