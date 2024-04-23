Молдавия попросила США о поддержке для армии и МВД

С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики Михай Попшой.

"Мы и дальше будем изучать возможности поддержки в области обороны, которую нам предоставляют США для национальной армии и других институтов. Мы обратились за поддержкой для МВД и Службы информации и безопасности. У всех госинститутов должна быть возможность противостоять гибридным атакам", — заявил министр в интервью порталу Newsmaker.

Он добавил, что провёл «воодушевляющие» переговоры на этот счёт с представителями Белого дома.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства.