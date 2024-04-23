В Белгороде объявили опасность атаки БПЛА

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэрия города.

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«Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА», — сказано в сообщении.

Власти призвали граждан быть бдительными.

23 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с использованием беспилотника город Шебекино.

Незадолго до этого Гладков рассказал, что рядом с проходной промышленного предприятия в Шебекино упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадали три человека.

В этот же день стало известно, что в Запорожской области ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями при помощи сброса взрывчатки с беспилотного летательного аппарата.