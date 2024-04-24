Беспилотник сбили в российском регионе

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Воронежской областью был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — написал губернатор.

Гусев добавил, что объявленная ранее угроза атаки БПЛА по-прежнему сохраняется.

Вечером 23 апреля беспилотник сбили в небе над Белгородской областью. Дрон был поражен около 21:50 по мск.

В ночь на 23 апреля в небе над Белгородом было сбито несколько воздушных целей Вооруженных сил Украины. Перед этим в Белгороде включили сирену ракетной опасности. Из-за прилета во двор частного дома были выбиты окна, также получил повреждения фасад здания.