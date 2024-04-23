Сунак рассказал, когда Великобритания отправит Польше истребители Typhoon

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон отправит Польше истребители Typhoon в 2025 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Такое заявление Сунак сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Он также добавил, что Британия хочет поддержать Польшу в укреплении противовоздушной обороны.

«Я могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь Typhoon королевских ВВС, подчеркивая то, насколько для нас важна эта проблема, и что мы хотим помочь патрулировать небо Польши. Противовоздушная оборона очень важна, и Великобритания хочет поддержать Польшу и тесно работать с вами для этого», — заявил он.

Ранее Сунак заявил, что Великобритания переводит оборонную промышленность «в режим войны».