Столтенберг высказался об угрозе войны для НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что нынешний период не является предвоенным. Глава альянса добавил, что он более опасный, чем предшествующие, пишет ТАСС.

Журналисты попросили главу альянса рассказать о том, как в НАТО расценивают сложившуюся в Европе ситуацию, не считают ли ее предвоенной.

«Про предвоенный период, нет, я считаю, что мы живем в более опасный период», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, главной задачей альянса является защита мира. Он добавил, что пока Соединенные Штаты и Европа вместе, то все страны альянса находятся в безопасности.

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Столтенберг уточнил, что НАТО не ищет конфликта с Россией, но будет стоять на страже безопасности стран-союзниц. Он заметил, что всем государствам альянса следует брать пример с Великобритании, ранее обязавшейся тратить 2,5% ВВП на оборону к 2030 году.