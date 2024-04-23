В США прокомментировали сообщения о намерении возобновлять ядерные испытания

США не намерены возобновлять ядерные испытания. Такое заявление сделала помощник госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, передает ТАСС.

По ее словам, у США «нет заинтересованности в проведении испытаний и желания устраивать их».

«Это не является необходимым, это не является конструктивным, это имеет глубоко дестабилизирующее воздействие, и правительство США не будет этого делать», — сказала Стюарт.

При этом она подтвердила, что США не собираются даже пытаться вносить на ратификацию в Сенат Конгресса Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По мнению Стюарт, если Вашингтон «просто нажмет на Сенат без каких-либо дальнейших изменений вокруг ДВЗЯИ, то получится та самая тупиковая ситуация, которая годами была по договору».