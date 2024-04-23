Глава норвежской армии похвалил ВС России

Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, российская армия модернизируется быстрее, чем он ожидал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Breaking Defense.

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По словам Кристофферсена, скорость модернизации российской армии смогла свести на нет ожидаемый эффект от санкций против РФ. Он также добавил, что на сегодняшний день Россия может производить вооружение быстрее, чем в 2023 году.

«Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем он ожидал. <...> Модернизированные или перестроенные российские силы <...> смогли фактически сделать так, чтобы у санкций не было того эффекта, который я ожидал от них», — заявил он.

Ранее посол России в Германии заявил, что попытка дестабилизировать экономику РФ посредством санкций обречена на провал.