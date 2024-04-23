Глава норвежской армии похвалил ВС России
Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, российская армия модернизируется быстрее, чем он ожидал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Breaking Defense.
По словам Кристофферсена, скорость модернизации российской армии смогла свести на нет ожидаемый эффект от санкций против РФ. Он также добавил, что на сегодняшний день Россия может производить вооружение быстрее, чем в 2023 году.
«Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем он ожидал. <...> Модернизированные или перестроенные российские силы <...> смогли фактически сделать так, чтобы у санкций не было того эффекта, который я ожидал от них», — заявил он.
Ранее посол России в Германии заявил, что попытка дестабилизировать экономику РФ посредством санкций обречена на провал.
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