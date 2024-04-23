Столтенберг: странам НАТО не избежать расходов на поставки оружия для Украины

Странам Североатлантического альянса не избежать платы за поставки оружия Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Варшаве. RT на русском

«Это цена за то, что нашим соседом является Россия, и мы должны платить цену за то, чтобы Украина победила. Мы не можем убежать от этих расходов. И мы должны понять, что самой дорогостоящей альтернативой станет позволить [президенту РФ Владимиру] Путину победить на Украине», - сказал он. По словам Столтенберга, на поддержку Киева приходится «всего 0,2% от ВВП всех стран альянса и она не требует отправки [на Украину] солдат НАТО». ТАСС

Ранее Столтенберг заявил, что ряд членов альянса в ближайшее время могут сообщить о решении передать Украине системы ПВО Patriot. Газета.Ru