Посол Украины: найти в США оружие для ВСУ может быть проблемой

Соединенные Штаты смогли утвердить новый пакет помощи Киеву, однако это не означает немедленные поставки, заявила в интервью изданию «Европейская правда» посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. News.ru

«Как только закон принят, это снимается, они могут передавать. Но значит ли это, что техники есть на все $23 млрд, [чтобы ее] уже передать? К сожалению, нет. Мы ее максимально быстро ищем. Соединенные Штаты ее ищут не только в Соединенных Штатах. Для этого каждый месяц собирается группа [в формате] Рамштайн», - рассказала Маркарова. Она не исключила, что первая партия может прибыть на Украину уже в апреле. ТАСС

По ее словам, вопрос наличия у Вашингтона необходимых Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники и оружия остается актуальным. Lenta.ru