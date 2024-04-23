В Греции прокомментировали сообщения об отправке на Украину систем ПВО

Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис заявил, что слухи о тайных переговорах по поставкам ПВО для Украины не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на REAL FM.

По словам Маринакиса, Греция не будет отправлять Украине системы ПВО, потому что это поставило бы под угрозу ее собственную безопасность.

«Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны. Это было четкое опровержение с моей стороны. И поскольку меня уже в который раз просили ответить на публикации, на слухи, на информацию о помощи Украине такого уровня, я думаю, что не было места для неправильного толкования», — заявил он.

Помимо этого представитель греческого правительства добавил, что ничего не знает о планах Греции отправить на Украину ПВО в обмен на системы из США.

«В настоящее время я просто не могу подтвердить сообщение, с которым я не знаком, и мне неизвестны какие-либо подробности того, о чем в нем говорится. Мне об этом не известно ничего, что я мог бы хотя бы минимально подтвердить», — добавил Маринакис.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что западные страны начали оказывать давление на Грецию, призывая ее отправить на Украину свои системы ПВО, поскольку потребности страны в обороне «не столь велики, как у Украины». Позже Маринакис опроверг эту информацию, но в СМИ появились новые детали — якобы Греция согласна на отправку ПВО, но только если на замену посланных систем прибудет замена от США.