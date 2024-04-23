NYT: США испытали на Украине программу Project Maven на основе ИИ
Американские специалисты испытали на Украине основанную на использовании искусственного интеллекта (ИИ) программу Project Maven, предназначенную для обработки изображений, пишет обозреватель Дэвид Э. Сэнгер в статье для New York Times.
Конфликт на Украине, заметил автор статьи, стал «золотым дном» для американских военных, испытательным полигоном для проекта Maven и других быстро развивающихся технологий.
«В конце концов, это [противостояние] стало нашей лабораторией», — сказал генерал-лейтенант Кристофер Т. Донахью, командир 18-й воздушно-десантной дивизии.
Программа Maven занимает особое место среди испытанных на Украине технологий, отметил аналитик.
Она позволяет собирать, обрабатывать, анализировать информацию о передвижении войск противника. На основе полученных данных ИИ с помощью заложенных алгоритмов предугадывает дальнейшие действия военных, что позволяет принимать меры по отражению атак и купированию прорывов, дает возможность формировать единую картину линии противостояния.
Вместе с тем, заметил эксперт, Белый дом ввел столь строгие ограничения на использование программы, что американцы не могли делиться полученной оперативной информацией с украинскими союзниками.
«Конфликт на Украине подчеркнул, насколько сложно перенести данные 21-го века в окопы 19-го века», — отметил Сэнгер.
На фоне этого, констатировал аналитик, способность Украины отразить вторжение больше зависит от возобновления поставок боеприпасов различных типов, ЗРК и других вооружений, чем от новейших технологий, применяемых в ходе конфликта.