Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю и продвинулись на расстояние до 1 км юго-восточнее села Работино в Запорожской области, а также заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На ореховском направлении есть ощутимые улучшения: юго-восточнее Работина есть продвижение до одного километра, один вражеский опорник уничтожен, еще один перешел под наш контроль. Тем самым не просто улучшена ситуация на этом участке, а идет срезание Работинского выступа - главного достижения украинского наступления 2023 года", - сказал Рогов.

По его словам, наибольшая активность зафиксирована на времевском направлении в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское.

В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работине. ВСУ до сих пор безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции, перебрасывая на этот участок подкрепления с других направлений.