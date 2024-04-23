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Украина не получит ЗРК Patriot из Греции

Правительство Греции опровергает готовность передать Украине системы противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot из-за угрозы собственному воздушному пространству. Об этом в эфире радио REAL FM заявил представитель кабмина Греции Павлос Маринакис.

Кабмин Греции опроверг готовность передать Украине системы ПВО
© Газета.Ru
"Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны. Это было четкое опровержение с моей стороны", - заявил Маринакис.

Представитель греческого правительство добавил, что не имеет никакой информации насчет того, что США могут передать Греции что-либо взамен систем ПВО, которые можно было бы поставить на Украину. До этого газета Financial Times писала, что страны - члены Европейского союза (ЕС) и НАТО пытаются заставить Испанию и Грецию отправить на Украину свои системы противовоздушной обороны (ПВО). Греция, как сообщает издание, опасается военной мощи соседней Турции, несмотря на то, что обе страны входят в НАТО.

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