Силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА в Белгородской области

Средства ПВО России сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что около 15:20 мск российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.

В результате детонации украинского дрона-камикадзе в Шебекине пострадали три человека.