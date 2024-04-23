Силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА в Белгородской области

Силы ПВО сбили ещё один украинский БПЛА в Белгородской области
Средства ПВО России сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что около 15:20 мск российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.
В результате детонации украинского дрона-камикадзе в Шебекине пострадали три человека.