Посол Украины назвала примерные сроки получения пакета помощи США

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в беседе с украинской газетой "Европейская правда" допустила, что первый пакет американской оборонной поддержки после одобрения в конгрессе США Киев может получить уже в апреле Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в беседе с украинской газетой «Европейская правда» допустила, что первый пакет американской оборонной поддержки после одобрения в конгрессе США Киев может получить уже в апреле текущего года.

«Украина и США активно работают над этими пакетами», — подчеркнула дипломат.

Согласно информации посла, работа велась даже тогда, когда подобных полномочий не было.

«Думаю, что это (поставка военной помощи. — «Газета.Ru») будет очень быстро», — утверждает она.

По прогнозу Маркаровой, поддержка может поступить «даже в апреле» 2024 года.

Новый пакет помощи США, который прошел палату представителей, не поможет ВСУ победить, считают как в России, так и на Западе. В Госдуме и Кремле уверяют, что он только разорит Киев и принесет выгоду самим американцам. За рубежом же опасаются, что помощь согласовали слишком поздно и она позволит ВСУ только «удерживать территорию».