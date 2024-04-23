В американской разведке предположили итог возможной войны США с Китаем

Американские военные одержат победу в войне с Китаем, если она начнется сегодня, но понесут большие потери, пишет издание Defense One со ссылкой на сотрудника американской разведки. Деловая газета «Взгляд»

«У нас, американских военных, большой опыт ведения войн. <...> У Китая в Народно-освободительной армии сейчас нет никого, кто действительно бы участвовал в войне», - сказал собеседник издания. ТАСС

Портал отмечает, что Пентагон продвигается вперед в модернизации, готовясь к «потенциальной войне с Китаем», которую, по словам разведчика, председатель КНР Си Цзиньпин «почти наверняка» считает неизбежной. «Я не хочу полагаться на то, что китайцы плохи (на поле боя – прим. ред.). Потому что мы не узнаем, что они плохи, пока они не начнут в нас стрелять, и я не хочу оказаться в ситуации, когда я узнаю, что они на самом деле настолько хороши», - сказал сотрудник. Газета.Ru