Украинский призывник умер от эпилепсии по дороге в учебный центр

На Украине от приступа эпилепсии скончался призывник, ранее признанный годным к военной службе. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украинские СМИ ранее сообщили, что мужчина, страдавший от эпилепсии, умер по дороге в военный учебный центр в Закарпатье. Сообщалось, что ему оказались первую помощь и вызвали скорую, но когда медики приехали, мужчина был уже мертв.

Лубинец заявил, что инициировал расследование из-за «вероятного нарушения прав человека».

Ранее на Украине был принят спорный закон о мобилизации, он вступит в силу 16 мая. Закон уменьшает нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упрощает процедуру вручения повесток.

Кроме того, документ отменяет понятие «ограниченно пригодный к военной службе». С середины мая украинцы, признанные ограниченно пригодными, будут проходить повторное медицинское освидетельствование, чтобы стать либо полностью пригодными, либо непригодными к службе.