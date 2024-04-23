Ряд батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются слушать приказы главнокомандующего Александра Сырского и президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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«Некоторые неонацистские подразделения были переброшены на фронт Сырским, но они сказали: мы не будем воевать, мы уходим. Я думаю, что такие случаи будут учащаться в ближайшие недели», — рассказал военный эксперт.

Джонсон также добавил, что разочарованные в политике Зеленского батальоны представляют наибольшую угрозу для него. Он допустил, что после завершения распутицы ситуация на фронте станет еще более неблагоприятной для ВСУ из-за продвижения российских войск.

Ранее Джонсон заявил, что после окончания российской специальной военной операции Одесса окажется под контролем России. Экс-аналитик ЦРУ предположил, что конфликт на Украине закончится к концу лета 2024 года.