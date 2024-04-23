В Киевской области произошел перелив воды через дамбу

Вода перелилась через дамбу в районе нескольких шлюзов в Киевской области. Об этом сообщила областная полиция.

"В настоящее время в пределах одной из общин Бориспольского района есть факты перелива воды на дамбе в районе шлюзов. Полиция Киевской области обеспечивает безопасность дорожного движения на территории района", - говорится в сообщении в Telegram-канале полиции.

Как уточнило агентство Укринформ со ссылкой на одного из представителей местных властей, перелив воды произошел в районе третьего, четвертого и пятого шлюзов.

Ранее в этом месяце уровень воды в Днепре в районе Киева поднимался до 607 см, что стало самым высоким показателем за эту весну. Власти утверждали, что украинской столице не грозит половодье, аварийных подтоплений нет. Уровень опасности гидрологических явлений установлен на отметке "желтый".