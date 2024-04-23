Стало известно об уничтожении систем ПВО и склада ВСУ в Одессе

В Одессе ракетным ударом Российской армии были уничтожены системы противовоздушной обороны (ПВО) и склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) со снарядами. Об этом стало известно из сообщения представителя российского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«Итак: действительно завалили ПВО», — приводятся в публикации слова партизана.

Он добавил, что на уничтоженном пораженном складе, вероятно, хранились боеприпасы для систем ПВО.

Ранее прозвучали взрывы в Днепропетровске. Позднее также стало известно о звуках взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье.