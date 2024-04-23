Утверждения главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о прогнозируемых проблемах армии страны на линии боевого соприкосновения не лишены правды, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. По его мнению, на фоне предстоящих трудностей Буданов решил «перевести стрелки» в сторону украинского лидера Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.

В словах Буданова есть доля правды. Он уже стелет себе соломку, перед тем как падать, и аккуратно переводит стрелки в сторону Зеленского, окончательно теряющего именно в заявленный период остатки легитимности, и Сырского в контексте проблем на фронте, которые будут только нарастать, — заявил Рогов.

По мнению Буданова, Украина столкнется с трудностями на поле боя уже в мае-июне этого года. Рогов уверен, что поставки американского оружия не переломят ситуацию для ВСУ. Они лишь подтверждают стремление Запада продолжать конфликт до последнего украинца. При этом Россия шаг за шагом продавливают оборону противника, отметил Рогов.

Здесь важна не скорость, а сохранение жизней наших ребят на фронте. А уровень мотивации у боевиков ВСУ минимален. Желающих умирать за режим Зеленского становится все меньше, — резюмировал он.

Ранее Рогов заявил, что украинские военные снялись с позиций и бежали из села Очеретино в ДНР. Он назвал данный населенный пункт господствующей высотой и ключевой точкой по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.