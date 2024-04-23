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Поставки российских «Панцирей» нарастят вдвое

В 2024 году поставки российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» планируется нарастить вдвое, заявил на коллегии Минобороны России министр Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Поставки российских «Панцирей» нарастят вдвое
© globallookpress.com

По его словам, комплексы «Панцирь» хорошо себя зарекомендовали.

«В этом году нарастим их поставки почти в два раза», — сказал глава военного ведомства.

Ранее Шойгу в ходе визита на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области заявил о необходимости организации дополнительных поставок систем защиты танков в зону спецоперации.

В августе 2021 года министр заявил, что у «Панциря» была увеличена дальность обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. По словам главы ведомства, соответствующие характеристики ЗРПК увеличились на 30 процентов.

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