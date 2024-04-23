Шойгу: группировка войск НАТО у границ РФ насчитывает до 33 тысяч человек

Вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность на западном и северо-западном стратегических направлениях РФ. Группировка войск усиления НАТО у границ России на сегодняшний день насчитывает до 33 тыс. человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ.

"Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на западном и северо-западном стратегических направлениях. Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин", - сказал Шойгу.