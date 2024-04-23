Шойгу: группировки войск РФ владеют инициативой по всей линии соприкосновения

Группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке. Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны", - заявил он на заседании коллегии Минобороны России.