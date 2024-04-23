Шойгу анонсировал повышение интенсивности ударов по объектам ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России повысят интенсивность ударов по объектам на Украине. Они будут наноситься по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, уточнил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства. Текст его выступления опубликован в Telegram-канале Минобороны.

«Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», — заверил министр, подчеркнув что высокий боевой потенциал армии помогает не дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) удержать линию обороны.

По данным Шойгу, с начала проведения СВО Украина потеряла почти полмиллиона военнослужащих. При этом потери России министр не озвучил.

За апрель, как ранее сообщал Шойгу, ВС России нанесли почти 200 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики Украины. Помимо 190 групповых ударов, армия России также нанесла два массированных удара по Украине высокоточным оружием и беспилотниками.