Шойгу: Первые образцы ЗРК нового поколения С-500 поступят в войска в 2024 году

В 2024 году в войска поступят первые образцы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) нового поколения С-500. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Он отметил, что военные получат их в двух модификациях: зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны. Также в армию в этом году поставят ЗРК С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и радиолокационные станции нового поколения.

— Одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением. На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82 процента, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85 процентов, — приводит слова Шойгу Telegram-канал «Минобороны России».

Министру обороны 20 апреля представили перспективный боевой квадрокоптер, который способен вести дистанционное минирование местности. Он создан из отечественных композитных материалов и элементной базы.

В начале марта Шойгу проинспектировал ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО «Алмаз-Антей». В ходе доклада министру сообщили о выполнении полного объема поручения по производству автономных средств целеуказания «Енисей».