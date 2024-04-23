Корректировка огня украинской армии по Белгородской области могла осуществляться с телевышки в Харькове. Такое мнение выразил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. ТАСС

Он отметил, что на вышке располагалось координационное оборудование для систем ПВО, также не исключено, что там могли быть системы наведения огня по российской территории. Деловая газета «Взгляд»

22 апреля объект телевизионной инфраструктуры получил повреждение в Харькове. Из-за этого наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения. RT на русском