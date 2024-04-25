В России допустили удары по ядерным объектам НАТО в Польше

Ядерные объекты стран Североатлантического альянса в случае их постоянного размещения на территории Польши станут военной целью для Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Ранее президент Польши Анджей Дуда отметил, что размещение в стране ядерного оружия США «уже некоторое время» является темой польско-американских переговоров. При этом польский лидер подчеркнул, что готов пойти на это в рамках программы Совместных ядерных миссий НАТО (Nuclear sharing). В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие заявления руководства Польши провокационными.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, приближение ядерных миссий стран НАТО к российским границам угрожает безопасности страны.

«Безусловно, расширение практики совместных ядерных миссий НАТО — независимо от того, кто станет той страной или теми странами, которые могут присоединиться к уже участвующим в этой практике, — носит сугубо дестабилизирующий характер. Я уже не говорю о постоянном размещении», — заметил он.

В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие

При этом он заверил «горячие головы в Варшаве», что сдвиги в этом направлении «безопасности Польше не добавят».

«А уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», — заверил Рябков.

Напомним, что польские депутаты выступили с критикой Анджея Дуды за его слова о размещении в республике американского ядерного оружия. По их словам, президент выступил с международной инициативой, фактически не посоветовавшись с правительством и нарушил порядок, при котором внешнюю политику проводит кабмин.