В США заявили о готовности поставить оружие Украине за несколько дней

США готовы поставить оружие Украине за несколько дней после того, как Сенат одобрит законопроект Палаты представителей о помощи Киеву и его подпишет президент Джо Байден. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«С американской стороны не будет никаких задержек или узких мест», — приводит издание слова американского чиновника.

При этом отмечается, что США планируют в первую очередь поставить боеприпасы, перехватчики для систем противовоздушной обороны (ПВО) и оружие дальнего действия. Быстрая скорость с отправкой вооружений объясняется тем фактом, что она давно была отложена на американских складах.