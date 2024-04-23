Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений

Морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства при освобождении Новомихайловки, сообщили в Минобороны. Деловая газета «Взгляд»

В руки штурмовиков попали пулеметы, гранатометы, гранаты и средства радиоэлектронной борьбы. В честь взятия населенного пункта военные развернули флаг. ТК «Звезда»

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Новомихайловка на южнодонецком направлении. Как уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение населенного пункта приближает окружение Угледара, который является крупнейшим хабом Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. ТАСС