В Херсонской области уничтожили десант ВСУ

За прошедшие сутки подразделения группировки ВС РФ «Днепр» поразили четыре лодки с украинскими морпехами, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Российская газета

«В прошедшие сутки подразделения группировки войск «Днепр» <...> в ночное время уничтожали вражеские плавсредства на реке Днепр. В результате обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35-й и 37-й бригад морской пехоты», - написал он в Telegram-канале. ТАСС

Сальдо подчеркнул, что ВС России отражали удары украинских БПЛА и предотвращали попытки высадки на левом берегу Днепра. Lenta.ru