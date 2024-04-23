Итальянский генерал считает, что снабжение Киева оружием не изменит ситуацию

Бывший начальник генштаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико считает, что несмотря на решение США и других стран поставить Украине новое оружие, включая ракеты дальнего радиуса действия, общая ситуация на фронте не изменится при сохраняющемся преимуществе российских сил.

"США до сих пор избегали поставок оружия дальнего радиуса действия, чтобы не допустить эскалации, если Киев начнет поражать территорию РФ. Крылатые ракеты могут поражать цели за сотни километров", - сказал военный в интервью изданию Quotidiano Nazionale.

При этом он подчеркнул, что кардинальным образом ситуация в раскладе сил не изменится.

"Во всяком случае не сразу. Это может помочь немного стабилизировать ситуацию, но не изменить общую картину. В настоящий момент преимущество на российской стороне, хотя пока это не победа", - продолжил генерал.

Он выступил за разрешение конфликта путем мирных переговоров и усматривает перспективы китайского плана.

"Там два главных пункта: отвод российских войск при признании границ, установленных ООН при соблюдении прав русскоговорящего населения [Украины]. И второй - ни одна страна не может укреплять свое влияние за счет других, это послание НАТО, чтобы прекратить расширение альянса", - добавил Трикарико.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает оказание поддержки Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. Сенат начнет рассмотрение инициативы во вторник, 23 апреля. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Вашингтон вскоре выделит новый пакет военной помощи Киеву. При этом в Пентагоне заявили, что у ведомства нет точных сроков доставки Украине вооружения.

Ранее в МИД РФ отметили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.