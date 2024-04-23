На Западе признали, что США опоздали с помощью Украине

Палата представителей конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на $60 млрд, за это время ситуация на передовой претерпела существенные изменение и не в пользу украинской стороны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов. При этом, по их словам, нет гарантии того, что за одобрением этого законопроекта последует дальнейшая помощь.

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Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России, — говорится в публикации.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Киев получит от Вашингтона $60,84 млрд. Кроме того, парламентарии проголосовали за конфискацию замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введение дополнительных санкций в отношении Китая

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине ранее призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.